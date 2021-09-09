Стало известно об отсутствии у клуба РПЛ денег на дорогу на матч

У клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» нет денег на дорогу на матч седьмого тура РПЛ против «Сочи». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По информации источника, «Уфа» не может купить билеты на самолет до Сочи. В связи с этим клуб обратился к властям с просьбой оплатить дорогу — глава региона пообещал помочь.

Ранее президент Республики Башкортостан Радий Хабиров во время прямой линии с гражданами ответил на вопрос вратаря «Уфы» Александра Беленова о финансировании и будущем башкирского клуба.

Ранее сообщалось, что у «Уфы» появится новый нефтяной спонсор, который вложит в клуб около 1 млрд рублей, при этом это не будет «Башнефть». По информации СМИ, это дочерняя компания «Газпрома» «Газпром нефтехим Салават». После подписания соглашения бюджет уфимского клуба увеличится до 1,5 млрд рублей.

До этого глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что «Уфа» не будет финансироваться из бюджета региона, отметив, что у него есть вопросы к деятельности клуба.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «УФА» занимает 13-е место, набрав пять очков в шести матчах.