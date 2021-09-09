Федерация хоккея Белоруссии прокомментировала решение ИИХФ об отстранении Баскова

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о дисквалификации на пять лет президента организации Дмитрия Баскова. Заявление размещено на официальном сайте ФХБ.

«ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова.

В ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления ИИХФ в отношении председателя ФХБ Дмитрия Баскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанне», — говорится в заявлении.

Баскова подозревали в инциденте, приведшем к смерти белорусского активиста Романа Бондаренко. Он скончался 12 ноября 2020 года — на следующий день после того, как был избит группой людей в штатском и в масках, когда пытался помешать уничтожению бело-красно-белой символики, вывешенной местными жителями на улице. Через несколько дней после случившегося в Сети появилась запись телефонного разговора предположительно Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты, которые обсуждали ситуацию с Бондаренко. В декабре 2020 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) инициировала проверку о возможной причастности президента Федерации хоккея Белоруссии к инциденту. Дисквалификация вступает в силу 10 сентября 2021 года и закончится 9 сентября 2026 года.

Ранее исполнительный директор белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал об отстранении президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет.