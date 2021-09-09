Казахстанский футболист, забивший два гола сборной Украины, попался на допинге

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, забивший два мяча в ворота Украины в матче четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022, провалил допинг-тест.

«Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо», — написал казахстанский журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале.

Напомним, встреча, прошедшая в Нур-Султане на «Астана-Арене», завершилась со счетом 2:2. На второй минуте мяч забил форвард гостей Роман Яремчук, а на 74-й отличился полузащитник хозяев Руслан Валиуллин. На третьей добавленной ко второму тайму минуте голом отметился хавбек украинской команды Николай Шапаренко, однако спустя три минуты Валиуллин оформил дубль и вновь сравнял счет.

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