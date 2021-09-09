Комментатор Черданцев заявил, что у Миранчука проблемы с психологией

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, комментируя игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука за сборную России в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022, заявил, что у 25-летнего футболиста «проблема психологического характера». Слова Черданцева передает «Матч ТВ».

«Очевидно, что Миранчук снова выпадает. Думаю, это проблема психологического характера, которую не может решить Гасперини. Не решил ее и Черчесов. Карпин тоже вряд ли это сделает – у него просто нет времени. Но, по крайней мере, он посмотрел его против разных соперников, в разных условиях», – сказал Черданцев.

В сентябрьских матчах за сборную России Миранчук не отметился результативными действиями.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник принял участие в двух встречах, не забив ни одного гола.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €15 млн.

Ранее Георгий Черданцев отреагировал на претензии рэпера Левана Горозии, выступавшего под псевдонимом L'One.