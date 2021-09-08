МОК отстранил Северную Корею от Олимпийских игр в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет Корейской Народно-Демократической Республики (НОК КНДР) до конца 2022 года.

Данное решение вызвано тем, что Северная Корея отказалась от выступления на Олимпийских играх в Токио, которые прошли летом 2021 года. 6 апреля 2021 года стало известно, что НОК Северной Кореи на общем заседании принял решение не отправлять своих спортсменов на Игры из-за пандемии COVID-19.

В итоге НОК КНДР будет отстранен от зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. МОК прекратит финансирование НОК КНДР и не будет предоставлять ему какую-либо поддержку.

В период с 1998 по 2007-й годы Северная Корея и Южная Корея символически выступали как одна команда на церемониях открытия Олимпийских игр 2000, 2004 и 2006 годов, но соревновались раздельно.

В 2000, 2004 и 2018 годах, спортсмены из Северной и Южной Кореи прошли вместе на церемонии открытия.

Ранее сообщалось, что В Госдуме отреагировали на отказ КНДР от участия в Олимпиаде-2020.