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В РФС считают, что РПЛ может зарабатывать 8 млрд рублей в год

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Глава комитета по маркетингу и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев заявил, что сейчас возможно увеличить потенциальные доходы Российской премьер-лиги (РПЛ), включающие деньги от продажи прав на трансляцию матчей.

«Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 млрд рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 млрд: продажа медиаправ может принести 4-4,5 млрд рублей в зависимости от затрат на продакшн. Ещё около 3 млрд — это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор», — цитирует Соловьева «РБК-Спорт».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее сообщалось, что Мутко объяснил, почему нельзя отменять лимит на легионеров в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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