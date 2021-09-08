Малафеев об отстранении игроков «Зенита»: борьба с COVID все больше напоминает фарс и абсурд

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить от матчей бразильских игроков Малкома и Клаудиньо до 14 сентября.

«Борьба с ковидом — это, безусловно, важное дело в нашем мире. Но борьба с вирусом в мире спорта все больше напоминает фарс и абсурд. Я абсолютно не понимаю вещей, когда обособленная от всего команда сборной Аргентины, соблюдая полную изоляцию перед матчем и сдавая тесты, по итогу преследуется полицией Бразилии, которая срывает матч, к которому футболисты готовились и настраивались», — сказал Малафеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут играть за петербургский клуб до 14 сентября по решению ФИФА. Такое решение связано с санкциями в отношении петербуржцев за досрочный отзыв футболистов из расположения сборной Бразилии.

Таким образом, бразильские полузащитники «Зенита» пропустят матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (11 сентября) и игру с «Челси» (14-го) в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отреагировал на отстранение Малкома и Клаудиньо.