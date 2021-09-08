Почетный президент РФС оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах отборочного этапа к чемпионату мира — 2022.

«Семь очков — очень положительный результат, особенно с учетом дефицита времени и той суматохи при назначении главного тренера, при формировании команды. В этих тяжелейших условиях пришлось Карпину дело делать, по сути познакомиться с людьми, которых он знал только издалека. Карпин отлично справился с работой.

Самое главное, что у нас остается реальная возможность побороться за первое место в группе. Теперь все зависит только от нас с учетом того, что сейчас эта горячка спала. Имею в виду, что у руководства РФС, тренера, футболистов будет возможность спокойно проанализировать эти игры», — приводит слова Колоскова Sport24.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее футбольный менеджер Олег Шигаев заявил, что игра сборной России против Мальты (2:0) испортила ему настроение.