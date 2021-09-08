Форвард «Бенфики» заявил, что сборная Украины находится в подвешенном состоянии

Форвард сборной Украины Роман Яремчук, выступающий за лиссабонскую «Бенфику», заявил, что его национальная команда находится в подвешенном состоянии во время отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Что касается систематических ничьих, не знаю, почему так получается. Это футбол. Да, это не поражения, но если бы мы дважды не потеряли очки с Казахстаном, не пропустили бы от Финляндии на 89-й минуте, то занимали бы первое место, а не третье. Находимся в подвешенном состоянии», – приводит слова нападающего YouTube-канал vZbirna.

Ранее сообщалось, что сборная Украины на своем поле разошлась миром с командой Франции (1:1) в рамках пятого тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Украинцы сыграли вничью во всех матчах квалификации.

Следующий матч украинцы проведут против Чехии 8 сентября. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.