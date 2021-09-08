Из сборной США выгнали игрока «Ювентуса»

Сборная США отстранила хавбека туринского «Ювентуса» Уэстона Маккенни за нарушение протокола COVID-19. Об этом сообщает сообщает ESPN.

Как сообщает источник, футболист два раза нарушил протокол. Сначала он без разрешения покинул «пузырь» национальной команды. Также он привел в расположение сборной постороннего человека.

После этого, наставник американской сборной Грегг Берхалтер решил выгнать полузащитника из команды.

Американцы сыграют с Гондурасом 9 сентября в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022. В предыдущем матче сборная США сыграла вничью с национальной командой Канады (1:1).

Уэстон Маккенни сыграл за национальную сборную в 25 матчах, забив при этом семь мячей.

Ранее сообщалось, что защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.