Экс-игрок сборной СССР — об игре с Мальтой: абсолютно пустой матч, это позор

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался об игре сборной России в матче с Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Остались неприятные впечатления после игры. Абсолютно пустой матч. То ли не настроились правильно на игру, то ли действительно команда находится в неудовлетворительной форме, не знаю. Но игра очень зыбкая и ненадежная. Это касается и обороны, и полузащиты нашей сборной, все отработали безобразно.

С такой командой, как Мальта, сыграть так плохо, это позор. Надо было бомбить ее минимум на 3:0, и чтобы соперник вообще не подходил к нашим воротам. Не получилось, а значит пока мы не можем играть на высоком уровне. Даже с такой слабой сборной, как Мальта», — приводит слова ветерана Rusfootball.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу национальной команды над Мальтой.