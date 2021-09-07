Губерниев: ощущение, что наши футболисты не знают, как играть против Мальты

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес сборной России в матче отбора на ЧМ-22 против Мальты (2:0).

«Ощущение временами, что не знают, как играть против Мальты наши футболисты. Во втором тайме против Мальты наши футболисты не играют, а мучаются», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром.

Ранее Валерий Карпин рассказал о ситуации с травмированными игроками национальной команды.