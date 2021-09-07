«Может, испугались»: Капранова — о снятии сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова, комментируя решение сборной Израиля отказаться от участия в чемпионате мира по художественной гимнастике, предположила, что израильтяне могли устать или испугаться.

«Рада, что девочки приступили к тренировкам. Сестры Аверины в хорошей форме, рада, что они едут на чемпионат мира. И без израильской сборной с Ашрам хватит зрелищности и соперниц.

А что касается их решения не ехать, то здесь все что угодно может быть. Может, устала, может, действительно испугались, как некоторые пишут. Но я не могу этого допускать, потому что не знаю», — приводит слова Капрановой «Чемпионат».

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя решение сборной Израиля отказаться от участия в чемпионате мира по художественной гимнастике, заявил, что России «нужно поменьше обращать внимание на конкурентов и заниматься собой».