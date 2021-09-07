На матче «Уфа» — «Зенит» побывал самый юный болельщик РПЛ

На матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и петербургским «Зенитом» побывал самый юный болельщик в истории турнира, передает сайт башкирского клуба.

На матч пришла семья Бондаренко-Писак, самому юному из них в день матча исполнилось девять дней. Книга рекордов России зафиксировала это событие как «Самый юный болельщик РПЛ».

Клуб подарил младенцу фирменные ползунки, а остальным детям, которых в семье пятеро, были вручены памятные подарки.

«Зенит» на выезде не смог переиграть «Уфу» (1:1) в матче пятого тура чемпионата России.

У хозяев забитый мяч на счету Гамида Агаларова. Результативной передачей отметился Вячеслав Кротов. У чемпионов России мяч забил бразилец Малком с передачи украинца Ярослава Ракицкого.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Уфа» — «Зенит» — 1:1

Голы: 0:1 — Малком (10), 1:1 — Агаларов (73).