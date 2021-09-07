Вратарь Лунев рассказал о непрофессиональном отношении «Зенита» к нему

Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев, перешедший в немецкий клуб из петербургского «Зенита», рассказал, почему он не остался в российской команде, передает Sport24.

«Во время переговоров о продлении контракта было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом. В какой-то момент я хотел остаться, но уже давно рассматривал варианты в Европе», — сказал Лунев.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о переходе бывшего игрока петербургского «Зенита» Андрея Лунева в леверкузенский «Байер».