Глава ФИФА назвал «безумием» срыв матча Бразилия — Аргентина

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о срыве матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.

«Некоторые официальные лица, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала игры, чтобы забрать нескольких игроков — это безумие, но нам нужно решать эти проблемы», — цитирует Инфантино Reuters.

Матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на седьмой минуте после того, как представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиция попытались задержать аргентинцев Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо из-за подозрений в фальсификации документов при пересечении границы.

В Бразилии из-за пандемии коронавируса действует запрет на въезд в страну лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Четверо аргентинцев представляют клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что аргентинских игроков оштрафуют за участие в матче с Бразилией.