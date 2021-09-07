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Российский паралимпиец оценил отказ украинца от совместной фотографии

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Reuters

Двукратный чемпион летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио Дмитрий Сафронов высказался об отказе украинца Игоря Цветова от совместной фотографии на церемонии награждения.

«Было ли обидно? Да нет. Вообще нет. Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала почета?!» — цитирует Сафронова «Матч ТВ».

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал россиянин Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Артему Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото. 4 сентября спортсмены вновь оказались на пьедестале почета. В этот раз Цветов также не стал делать совместный снимок с соперниками из России.

Летние Паралимпийские игры — 2020 прошли с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступила под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на отказ Цветова фотографироваться вместе с россиянами.

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