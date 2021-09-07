Экс-генсек РФС назвал проблему Карпина в сборной России

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев поделился мнением об игре сборной под руководством Валерия Карпина.

Воробьев заявил, что специалист выбрал правильный вектор развития национальной команды.

«К сожалению, пока материал, который у него есть, не позволяет… Собственно, в чем проблема? Разрыв между желаемым и действительным. Для того футбола, который видит Карпин, нужны другие исполнители. Пока таковых нет», — цитирует экс-генсека РФС «Спорт день за днем».

Под руководством Карпина сборная России провела два матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром.

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру сборной России при Валерии Карпине.