Глава УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

«Больше — не всегда лучше. Жемчужина чемпионата мира по футболу имеет ценность из-за своей редкости. Проведение соревнования каждые два года ослабит обоснованность и авторитетность турнира», — приводит слова Чеферина журналист Саймон Стоун в Twitter.

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года. В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.

Ближайшее первенство мира пройдет в 2022 году в Катаре. В последний раз на нем выступят 32 команды. На чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных.

Ранее сообщалось, что ФИФА может кардинально изменить футбол в будущем. Организация уже начала тестирование потенциально новых правил. Нововведения ради эксперимента пробуются на турнире Future of Football Cup, соревнованиях для футболистов младше 19 лет, в котором принимают участие ПСВ, АЗ, «РБ Лейпциг» и «Брюгге»