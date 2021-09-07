Аргентинских игроков оштрафуют за участие в матче с Бразилией

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» оштрафует аргентинских футболистов, которые приняли участие в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Бразилии, сообщает The Sun.

По информации издания, игроки проигнорировали требование не покидать Великобританию ради поездки в страны, которые из-за эпидемиологической ситуации находятся в «красной зоне». Отмечается, что нарушители пропустят три ближайшие матча английской команды.

Матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на седьмой минуте после того, как представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиция попытались задержать аргентинцев Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо из-за подозрений в фальсификации документов при пересечении границы.

В Бразилии из-за пандемии коронавируса действует запрет на въезд в страну лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Четверо аргентинцев представляют клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару пытался урегулировать скандал, который произошел на матче.