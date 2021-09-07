Ринг-герл ответила на критику Хабиба фразой «будешь меня уважать»

Американская модель и ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте отреагировала на критику бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова

Ранее россиянин заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

«Ты можешь называть нас бесполезными, но таких людей, как я, которые работали так усердно, эти слова совсем не трогают. Моя жизнь слишком хороша, чтобы быть несчастной. Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать», — написала американка в Instagram.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее экс-чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд выразил несогласие с Нурмагомедовым.