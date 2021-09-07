Российские фигуристы могут пропустить этап Гран-при в США из-за проблем с визами

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что спортсмены могут пропустить этап Гран-при в США из-за проблем с визами.

«Федерация делает все возможное, чтобы фигуристы выступили на Skate America», — цитирует Когана Sport24.

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В сезоне-2019/20 победительницей соревнований стала Анна Щербакова. В прошлом году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене в прыжках в высоту и серебряный призер Игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не смогли выступить на этапе Бриллиантовой лиги в США из-за того, что американское посольство в Москве приостановило выдачу всех типов виз, кроме дипломатических. В Министерстве спорта России не исключают, что российские спортсмены рискуют не выступить на многих квалификационных соревнованиях, которые проводятся в США перед зимними Олимпийскими играми 2022 года, которые пройдут в Пекине.