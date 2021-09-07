«ПСЖ» выразили соболезнования в связи со смертью Бельмондо

«Пари Сен-Жермен» выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо.

«Вся семья «Пари Сен-Жермен» глубоко опечалена новостью о кончине Жан-Поля Бельмондо в понедельник в возрасте 88 лет. Клуб выражает соболезнования его семье и близким», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter французской команды.

C'est avec une immense tristesse que toute la famille du Paris Saint-Germain a appris le dcs de Jean-Paul Belmondo ce lundi, l'ge de 88 ans.



Le Club prsente ses condolances sa famille et ses proches. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 6, 2021

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году. Мировую популярность он обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», который вышел на экраны в 1960 году.

Бельмондо сыграл в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи». Он был удостоен премии «Сезар» и почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. В 2015 году француз завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.

Актер был большим поклонником «ПСЖ». В 70-е годы Бельмондо был вице-президентом клуба и спас его от банкротства.