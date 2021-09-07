УЕФА запретил украинским фанатам посетить матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер»

Украинский журналист Артем Франков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил гражданам Украины посещать матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и донецким «Шахтером».

«Есть сведения, что УЕФА с подачи УАФ запретил гражданам Украины посещение матча Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер». Разумеется, это не распространяется на членов официальной делегации», — написал Франков в Telegram.

Журналист отметил, что при входе на стадион у болельщиков будут проверять паспорта.

Встреча между «Шерифом» и «Шахтером» пройдет 15 сентября в Тирасполе. Для молдавской команды эта игра станет дебютной в основном раунде Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции фанаты желто-синих спели оскорбительную песню о президенте России Владимире Путине.

Во время игры группового этапа между Украиной и Северной Македонией украинцы также позволили себе оскорбительные кричалки в адрес главы государства.