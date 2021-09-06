Украинский тренер пожизненно отстранен от футбола за нападение на судью

Тренер украинской «Олимпии» Александр Кулик пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности за нападение на судью, передает сайт Украинской федерации футбола (УАФ).

Также Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Олимпию» на 100 тысяч гривен.

В концовке встречи, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу «Волчанска», игроки и тренеры проигравшей команды выразили арбитру недовольство решением назначить 11-метровый удар в ворота «Олимпии», который был реализован соперниками. Работа рефери разозлила тренера «Олимпии» Александра Кулика, который подбежал к судье и начал его избивать. Драку разняли футболисты.

Ранее сообщалось, что Федеральная полиция Бразилии не будет расследовать факт нарушения футболистами сборной Аргентины правил въезда в страну, что ранее послужило поводом для отмены матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 года между национальными командами двух стран.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.