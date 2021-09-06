Экс-глава «Локомотива» — о Комано: вряд ли МИД будет помогать гражданину Гвинеи

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «железнодорожников» Франсуа Камано, который не может покинуть Гвинею из-за государственного переворота.

«Какую помощь тут окажет клуб? Он бессилен, это политические вещи, и ни о какой помощи здесь речи быть не может. Конечно, это потеря для «Локомотива», и это форс-мажор – по контракту нужно будет все выплатить. А помочь они никак не помогут.

Думаю, что Министерство иностранных дел России в курсе этого переворота и российским гражданам, конечно, окажет помощь. А что касается иностранных граждан – это невозможно. Камано должен сам решать, как ему быть и как выбираться из той ситуации, в которой он находится. В лучшем случае, клуб может обратиться в МИД и сказать: есть игрок «Локомотива», он не может выехать… Но вряд ли МИД будет помогать гражданину Гвинеи.

В команде есть игроки, которые могут его заменить. Смолов в порядке, и белорус Лисакович – тоже. Если Лисакович выйдет, то будет не намного хуже, а, может, даже и лучше Камано. Я к нему очень хорошо отношусь в плане спортивного мастерства. Поэтому, думаю, замена найдется», — заявил Наумов «Газете.Ru».

Напомним, Комано был вызван в расположение сборной на матч отбора на чемпионата мира — 2022. Однако, накануне в Гвинее случился вооруженный переворот. Сообщалось, что вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.

В связи с этим матч между сборными Гвинеи и Марокко, который должен был состояться 6 сентября, перенесен на неопределенный срок.

Ранее Франсуа Камано подтвердил, что не может выехать из Гвинеи.