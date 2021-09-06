«Локомотив» прилагает все усилия, чтобы его игрок вылетел из Гвинеи после госпереворота

Пресс-служба московского «Локомотива» выступила с заявлением относительно ситуации с невозможностью вылета нападающего «железнодорожников» Франсуа Камано из родной Гвинеи, куда он ранее отбыл для участия в матчах отбора чемпионата мира — 2022.

«Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок.

ФК «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в сообщении на сайте красно-зеленых.

Напомним, нападающий был вызван в расположение сборной на матч отбора на ЧМ-2022. Однако, накануне в Гвинее случился вооруженный переворот. Сообщалось, что вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.

В связи с этим, матч между сборными Гвинеи и Марокко, который должен был состояться 6 сентября перенесен на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко была успешно эвакуирована из Гвинеи после вооруженного переворота.