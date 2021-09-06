Хабиб назвал три самых сумасшедших матча в истории футбола

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футбольные матчи считает лучшими из тех, которые видел.

«Ливерпуль» — «Милан» в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. «Манчестер» — «Реал» в 2003 году. Также для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира — 2006, в котором Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан был удален с поля», — цитирует бойца «СЭ».

Основное время финала Лиги чемпионов 2005 года «Милан» — «Ливерпуль» закончилось со счетом 3:3, англичане победили в серии пенальти.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2002/2003 «Манчестер Юнайтед» — «Реал» закончился со счетом 4:3, однако дальше прошел мадридский клуб, выигравший первую встречу 3:1.

В финале чемпионата мира 2006 года Италия — Франция победу праздновали итальянцы. Полузащитник французской команды Зинедин Зидан был удален с поля в дополнительное время после удара головой в грудь защитника соперника Марко Матерацци.

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