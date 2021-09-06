Бразильская футбольная конфедерация сделала заявление о матче с Аргентиной

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) выступила с заявлением после приостановки матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2022.

В CBF заявили, что сожалеют о приостановке встречи. В организации отметили, что они защищают выполнение самых строгих протоколов здравоохранения и полностью соблюдают их. Представители конфедерации подчеркнули, что они были удивлены действиями Национального агентства по санитарному надзору, когда матч уже начался, так как Anvisa могла бы осуществлять свою деятельность до начала игры.

«CBF также подчеркивает, что ни в коем случае через временного президента Эднальдо Родригеша или руководства не вмешивались в какие-либо вопросы, связанные с санитарным протоколом, установленным бразильскими властями для въезда людей в страну.

Роль CBF всегда заключалась в попытке способствовать взаимопониманию между вовлеченными организациями, чтобы можно было выполнять санитарные протоколы и проводить матчи CBF выражает разочарование в связи с происходящим и ожидает решения КОНМЕБОЛ и ФИФА по матчу», — говорится в заявлении на официальном сайте CBF.

Ранее Ассоциация футбола Аргентины (AFA) прокомментировала скандальную ситуацию вокруг прерванного матча.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.