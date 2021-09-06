Президент УАФ заявил, что украинские футболисты получат солидную премию за матч с Францией

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что футболисты сборной Украины получат премию за ничью в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Франции (1:1).

«Я им пообещал премию за то, что они дали игру победную. Дали игру для зрителей, выложились после Казахстана. Я им пообещал, что они за эту игру получат премию. Я уверен, что премия очень солидная.

Уверен, что игроки поаплодировали и поблагодарили.

Уверен, что они этого не просили, они этого не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно же, после такого приятно их удивить, сделать им такой приятный сюрприз. Много ли в премии нулей? Да, очень», — сказал Павелко на Youtube-канале «Великий футбол».

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D с девятью очками. Сборная Украины с пятью балами находится на третьем строчке.

Ранее нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался об атмосфере в команде после прихода нового главного тренера Александра Петракова.