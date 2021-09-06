Комментатор — о словах Генича: по этой логике Черчесов не должен больше тренировать

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на слова коллеги Константина Генича о том, что он больше не будет обсуждать игру сборной России.

«По этой логике Зобнин не должен играть в футбол после матча Дания – Россия, а Черчесов – тренировать после Евро. Честно говоря, я не понимаю реакции коллеги. Мы говорим и пишем, люди реагирует. Это один и тот же процесс. Одно без другого не существует.

Думаю, если бы публика оставила твит совсем без внимания, Костя бы еще больше расстроился», – написал Журавель в своем Telegram-канале.

Ранее Генич заявил, что он пребывает в шоке от реакции болельщиков. По словам комментатора, люди недовольны тем, что раньше никто не критиковал экс-наставника сборной Станислава Черчесова за плохой футбол и неудовлетворительные результаты.

Национальная команда обыграла Кипр в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.