В Бразилии рассказали, почему правоохранители вышли на поле во время игры с Аргентиной

Руководитель бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес рассказал, почему представители организации вышли на поле во время игры с Аргентиной, передает TV Globo.

«Мы пошли на этот шаг, потому что все требования Anvisa, которые были объявлены изначально, не были выполнены. Им было велено оставаться в изоляции в ожидании депортации. Но они это не сделали», — сказал Барра Торрес.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Встреча была остановлена при счете 0:0.

Ранее появилась реакция Лионеля Месси и Неймара на остановку матча Бразилия — Аргентина.