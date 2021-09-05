Появилась реакция Месси и Неймара на остановку матча Бразилия — Аргентина

Издание TyС Sport выложила в своем Twitter фотографию аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара после остановки отборочного матча к чемпионату мира по футболу.
Месси и Неймар одновременно держатся за лицо.
Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.
Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.
Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.
Messi, Neymar y la imagen del bochorno. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/4iakgfQcTp— TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021