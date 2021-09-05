Футболисты сборной Аргентины не пускают в свою раздевалку полицию

Некоторые футболисты сборной Аргентины заперлись в раздевалке и не пускают полицию после ухода с поля во время отборочного матча к чемпионату мира по футболу против Бразилии, передает EiFSoccer.

Также в аргентинскую раздевалку пытаются зайти представители министерства здравоохранения Бразилии

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Встреча была остановлена при счете 0:0.

Ранее сообщалось о том, что Аргентина покинула поле во время матча с Бразилией из-за возможного ареста игроков.