Экс-президент «Спартака» одним словом оценил игру России против Кипра

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру сборной России в матче против Кипра, передает «Спорт-Экспресс».

«Как я могу описать игру сборной России одним словом? Небезнадежно. Я не вижу трагизма, который нагнетают футбольные обозреватели», — сказал Червиченко.

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее Евгений Ловчев признался, что не верил в победу России в матче с Кипром.