Ловчев признался, что не верил в победу России в матче с Кипром

Бывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев подвел итоги отборочного матча к чемпионату мира 2022 года между Россией и Кипром, передает «Советский спорт».

«Мы увидели откровенно слабенькую команду Кипра. Думал, матч сложится для нас гораздо тяжелее, и, откровенно говоря, полагал, что будет ничья. Повезло, что киприоты почти не создавали у наших ворот моментов», — сказал Ловчев.

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее российский тренер Валерий Газзаев заявил, что национальной команде надо прибавлять в качестве игры.