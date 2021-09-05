Комментатор «Матч ТВ» Генич ответил на критику рэпера Горозии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на критику рэпера Левана Горозии, выступавшего под псевдонимом L'One, который обвинил Генича и Георгия Черданцева в негативных комментариях в адрес сборной России по футболу.

«От кого команда фас могла поступить? От РФС, который только назначил тренера? От канала, у которого 1 сентября все выпуски «Все на Матч!» и новостей ведущие были в майках «Валера, верим!»? От Черчесова?» — написал Генич в Telegram.

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».