Хабиб назвал свой гонорар за первый бой

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал свой гонорар за первый профессиональный бой.

«За первый бой в ММА я заработал $2 тыс., мне было 19 лет», — сказал Хабиб на YouTube-канале iAmTheBay.

Хабиб отметил, что победил на первых минутах, применив прием «треугольник».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб сделал выбор между нападающим французского «ПСЖ» Лионелем Месси и форвардом английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.