Газзаев считает, что сборной России нужно прибавлять в качестве игры

Российский тренер Валерий Газзаев заявил, что национальной команде надо прибавлять в качестве игры, передает ТАСС.

«Качество игры должно улучшаться, потому что на чемпионате мира соперников уровня сборной Кипра не будет. Стабильность, качество состава, уровень игроков определяет дальнейшее участие нашей сборной на чемпионате мира», — сказал Газзаев.

Национальная команда обыграла Кипр в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее Владимир Поспелов, первый тренер форварда сборной России Федора Смолова, оценил игру футболиста в матче против Кипра.