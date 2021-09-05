Известная рестлерша найдена мертвой в США

Известная американская рестлераша Шеннон Спруилл, известная под псевдонимом Даффни Унгер, найдена мертвой в своем доме в штате Джорджия, передает TMZ.

Спортсменка была обнаружена с огнестрельным ранением груди. Возле нее лежал пистолет.

Незадолго до смерти она провела прямой эфир в Instagram.

«Вы, ребята, не понимаете, что я совсем одна?» — обратилась она к своим поклонникам, а в ее руках мелькнул предмет, похожий на пистолет.

Унгер имела прозвище «Королева крика».

Ранее сообщалось, что игрок молодежной команды туринского «Ювентуса» Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет. Футболист на протяжении нескольких лет боролся с раком. У юноши диагностировали рак в возрасте 12 лет, но он смог вернуться на поле в 2019 году и выступал за «Ювентус» U15. Когда ему поставили диагноз, бывший хавбек итальянской команды Поль Погба посвятил Додьену гол надписью на футболке: «Брайан, я с тобой».