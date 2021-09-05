Российского тяжелоатлета отстранили за допинг до 2035 года

Российского тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева отстранили до 2035 года за нарушение антидопинговых правил, передает сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Стоит отметить, что спортсмен уже отбывает наказание, которое должно было истечь в августе 2024 года.

Аккаев лишен бронзовой медали Олимпиады 2008 года, которая прошла в Пекине.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее депутат Государственной думы Антон Шипулин прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который высказался о лишении сборной России флага и гимна на крупных соревнованиях.