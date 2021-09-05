Телеведущий Соловьев: странно, когда мяч получает русский народный вратарь Гильерме

Телеведущий Владимир Соловьев оценил игру сборной России в отборочном матче чемпионата мира по футболу против Кипра, передает «РБ Спорт».

«Немного странно, когда Джикия принимает мяч, останавливается и делает характерное движение руками: «и что мне делать»? Ну окей. Или когда мяч получает русский народный Гильерме. Ну окей», — сказал Соловьев.

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что сборная России проводит в Никосии восстановительную тренировку после матча пятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Кипра.