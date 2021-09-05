Телеведущий Соловьев: наблюдать за сборной России — болезненная практика

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о результате матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра.

«Вчера важен был результат, мы его достигли. Наблюдать за сборной России — болезненная практика. Печально смотреть на национальную команду. Конечно, можно поменять одного прекрасного «спартаковского» тренера на другого, но кого выбирать из игроков? Нам вчера повезло, что мы не пропустили от сборной Кипра, а даже два мяча забили», — цитирует Соловьева «РБ-Спорт».

Телеведущий отметил, что футболисты российской команды старались показать игру.

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее певец Юрий Лоза сравнил сборную России под руководством Карпина и Черчесова.