Умер четырехкратный олимпийский чемпион Иван Пацайкин

Четырехкратный олимпийский чемпион Иван Пацайкин умер в возрасте 71 года, сообщает румынское издание Digisport.

«Иван был лучшим каноистом планеты и всех времен, он получил самое большое количество медалей как в одиночном, так и в парном разряде», — сказал агентству Adgerpress глава Румынской федерации по гребле на байдарках и каноэ Иоан Бырлэдяну.

Пацайкин завоевал золото на Олимпийских играх в 1968, 1972, 1980 и 1984 годах. Также он является девятикратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Рогге был избран главой МОК в 2001 году, став преемником Хуана-Антонио Самаранча и руководил организацией до 2013 года. После завершения работы в МОК стал почетным президентом. Именно Рогге объявил о том, что 22-е зимние Олимпийские игры пройдут в Сочи.

Преемником Рогге во главе МОК стал Томас Бах, который руководит организацией и по сей день.