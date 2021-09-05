Тарасова оценила выступление учеников Плющенко на юниорском Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении учеников двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на юниорском Гран-при.

«Хочется очень сильно поздравить Плющенко. И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми. Все хорошо катались, без откровенных провалов», — цитирует Тарасову ТАСС.

Воспитанница академии бывшего фигуриста «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева взяла серебро на этапе в Кошице. Еще один подопечный Плющенко Кирилл Сарновский стал победителем Гран-при.

Ранее Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко раскритиковали за поддержку четырехкратной победительницы Игр Симоны Байлз.

Ранее американка снялась с большей части соревнований из-за психологических проблем. Бывший фигурист опубликовал в Instagram пост со словами поддержки спортсменки, однако подписчики россиянина не оценили это.