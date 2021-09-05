В Токио началась церемония закрытия Паралимпиады

Церемония закрытия летних Паралимпийских игр началась в Токио, сообщает ТАСС.

По информации источника, рядом со стадионом, где проходит мероприятие, собрались жители Японии, которые подвергают свои жизни опасности.

Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. В активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков подвел итоги летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио.