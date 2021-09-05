Футболист команды России: надеюсь, что игроков из «Локомотива» в сборной будет больше

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов надеется, что в национальной команде будет больше футболистов московского «Локомотива».

Национальная команда обыграла Кипр в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Очень доволен своей игрой в связке с партнерами по «Локомотиву» Смоловым и (Дмитрием) Бариновым, надеюсь, что игроков из московской команды в сборной будет больше. Мы верим в (главного тренера) Валерия Георгиевича Карпина и будем помогать ему всеми силами», — цитирует Жемалетдинова «Матч ТВ».

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.