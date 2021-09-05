Хабиб — о возвращении Роналду в «МЮ»: он сказал мне, что ему скучно в Италии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил ему о своем возвращении в «Манчестер Юнайтед» еще месяц назад.

«Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию. Ну и я тоже не фанат итальянского футбола, а английский могу и не переключать. Любая команда там может дать зрелище, — цитирует бойца Sport24.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.