Мостовой — о сборной России: какой бы тренер не был, сильно лучше играть не будем

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе национальной команды в матче с Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Игра была вялая. На этот матч вышли: Черышев, Смолов, Ерохин. Почему они не выходили на Хорватию? Понятно, что главное результат. Три очка останутся, результат забудется. Но во втором тайме Кипр даже поддавил. Есть над чем работать.

Но в целом это просто наш уровень. Мы же видим, что какой бы тренер не был, сильно лучше играть мы не будем. С хорватами вымучили 0:0, здесь победили на волевых», — приводит слова Мостового «Чемпионат.com».

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о матче против команды Кипра.