Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
СМИ: племянница Трампа заявила, что он придает большое значение мнению Путина 04:06
РАН планирует испытать на МКС систему защиты космонавтов от радиоактивного излучения 04:01
Экс-голкипер «Кьево» рассказал, как Роналду нарушил обещание 03:59
Британский спецназ обманул талибов*, переодевшись в женщин 03:37
В США семья утонула в собственной квартире после урагана Ида 03:33
Головин выделил главное после победы над Кипром 03:17
Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии ЕС 03:08
Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II 02:47
Лукаку: никогда не сравнивайте меня с Роналду 02:45
В НАТО призвали Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане 02:41
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-тренер сборной России рассказал, в каких матчах решится судьба путевки на ЧМ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
prosports.kz

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о матче против команды Кипра (2:0) в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Сборная России оставила двойственное впечатление. С одной стороны, есть результат. Это очень важно. А с точки зрения качества игры есть очень много вопросов. На них пусть отвечает главный тренер и его штаб.

Сейчас эти команды, Кипра и Мальты, естественно мы должны обыгрывать. Потому петь дифирамбы или критиковать сборную нет смысла. Шансы сборной России будут решаться в двух выездных матчах — против команд Хорватии и Словении, а также домашней игре со Словакией», — приводит слова специалиста ТАСС.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.
Кипр — Россия — 0:2
Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее сообщалось, что Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия — Хорватия.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«После 60-й минуты — очень плохо»: Карпин — об игре с Кипром
Что говорили после первой победы сборной при Карпине
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
В НАТО призвали Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане
Глава СПЦ заявил, что интронизация митрополита Черногории пройдет в Цетине
Британский спецназ обманул талибов*, переодевшись в женщин
Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери
Новости и материалы
СМИ: племянница Трампа заявила, что он придает большое значение мнению Путина
РАН планирует испытать на МКС систему защиты космонавтов от радиоактивного излучения
Экс-голкипер «Кьево» рассказал, как Роналду нарушил обещание
В США семья утонула в собственной квартире после урагана Ида
Головин выделил главное после победы над Кипром
Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии ЕС
Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II
Лукаку: никогда не сравнивайте меня с Роналду
Легенда НБА рассказал, как тусовался с Путиным и Ким Чен Ыном
В SpaceX назвали дату старта гражданского Crew Dragon
Черданцев заявил, что сборная России по-прежнему медленная, инертная, пассивная
Приюты для женщин в Афганистане закрываются после прихода талибов* к власти
В Германии перед выборами социал-демократы удерживают отрыв от консерваторов
Аргентинский нападающий не взял 10-й номер в «Барселоне» из уважения к Месси
Член Совета Федерации заявил, что сборная России играет в надоевший и убогий футбол
Российская синхронистка назвала карантин перед встречей с Путиным шикарным отпуском
Игрок молодежной команды «Ювентуса» умер в 17 лет
Глава Минприроды назвал отстающие по мусорной реформе регионы
Все новости
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
Бейонсе — 40
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы
Читатели Yahoo News Japan предложили ввести санкции и начать войну против РФ из-за Курил
От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени
Что смотреть в театре осенью-зимой 2021 года
Ковер, набитый деньгами. Россиян подозревают в даче взятки президенту Гватемалы
В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ
«Доброжелательный мужик»: что известно о подозреваемом в похищении 23-летней девушки
Подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестован на два месяца
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях