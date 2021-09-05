Экс-тренер сборной России рассказал, в каких матчах решится судьба путевки на ЧМ

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о матче против команды Кипра (2:0) в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Сборная России оставила двойственное впечатление. С одной стороны, есть результат. Это очень важно. А с точки зрения качества игры есть очень много вопросов. На них пусть отвечает главный тренер и его штаб.

Сейчас эти команды, Кипра и Мальты, естественно мы должны обыгрывать. Потому петь дифирамбы или критиковать сборную нет смысла. Шансы сборной России будут решаться в двух выездных матчах — против команд Хорватии и Словении, а также домашней игре со Словакией», — приводит слова специалиста ТАСС.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее сообщалось, что Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия — Хорватия.